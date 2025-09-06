В Івано-Франківську оштрафували чоловіка, який побив суперника під час футбольного матчу

Івано-Франківський міський суд виніс вирок 34-річному місцевому жителю, який під час гри у футбол на майданчику комплексу “Овертайм” побив іншого учасника матчу.

Подія сталася 14 серпня цього року. Під час гри між чоловіками спалахнув конфлікт, у ході якого нападник штовхнув суперника у спину, після чого вдарив його ногою по голові та кулаком у груди. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження – синець і садно, йдеться у вироку від 1 вересня.

У суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та погодився на спрощений розгляд справи. Потерпілий не заперечував.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та призначив йому штраф у розмірі 850 гривень.