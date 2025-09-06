У дитсадку “Зернятко” поновили на посаді виховательку-методистку, яку підозрювали у привласненні коштів

Івано-Франківський апеляційний суд скасував ухвалу міського суду про відсторонення від посади виховательки-методистки ЗДО №18 «Зернятко».

Правда.ІФ з посиланням на єдиний державний реєстр судових рішень.

Нещодавно дитячий садок «Зернятко» в Івано-Франківську очолила нова директорка — Наталія Ярославівна Жигадло. Раніше закладом керувала Тетяна Кузьменко, яка отримала підозру у привласненні майже мільйона гривень.

За даними поліції, у 2022–2024 роках колишня керівниця організувала схему незаконного нарахування заробітної плати працівникам, які перебували за кордоном та фактично не виконували своїх трудових обов’язків. До цієї схеми вона залучила співробітницю, яка вносила неправдиві дані у табелі обліку робочого часу. На підставі сфальсифікованих документів із бюджету було безпідставно виплачено понад 920 тисяч гривень.

Колишній директорці та її спільниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

7 серпня 2025 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду задоволено клопотання слідчого та відсторонено підозрювану виховательку-методистку ЗДО №18 «Зернятко» від займаної посади до 5 жовтня 2025 року включно.

Суддя мотивував рішення тим, що, залишаючись на посаді, жінка могла б впливати на свідків у справі, знищити або приховати документи та речі, важливі для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Захисник не погодився з ухвалою та подав апеляційну скаргу. Він вважав, що вона є незаконною та необґрунтованою.

Івано-Франківський апеляційний суд дійшов висновку, що вихователька-методистка ЗДО «Зернятко» не може перешкоджати слідству, тому скасував ухвалу про її відсторонення й відновив на роботі.

Ухвала набрала законної сили та не може бути оскарженою.