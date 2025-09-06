На війні загинув Олександр Бучковський

В Делятинську громаду знов надійшла звістка про смерть військовослужбовця. Начальник групи планування штабу 2 батальйону територіальної оборони військової частини А 7030, капітан Бучковський Олександр Віталійович, 1977 р.н., вірний військовій Присязі, помер 05.09.2025 року в м. Львів у “Лікарні Святого Пантелеймона” від травм внаслідок ураження російського FPV – дрона в м. Гуляйполе Пологівського р-ну Запорізької обл.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Делятинську територіальну громаду

Загиблий Воїн одружився і проживав з родиною в с. Заріччя, куди і привезуть його тіло.

Завтра, 7 вересня, зранку, очікуємо прибуття скорботного кортежу із тілом Воїна на щиті.