На війні загинув Олександр Бучковський

Автор: Уляна Роднюк
06/09/2025 17:08
В Делятинську громаду знов надійшла звістка про смерть військовослужбовця. Начальник групи планування штабу 2 батальйону територіальної оборони військової частини А 7030, капітан Бучковський Олександр Віталійович, 1977 р.н., вірний військовій Присязі, помер 05.09.2025 року в м. Львів у “Лікарні Святого Пантелеймона” від травм внаслідок ураження російського FPV – дрона в м. Гуляйполе Пологівського р-ну Запорізької обл.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Делятинську територіальну громаду

Загиблий Воїн одружився і проживав з родиною в с. Заріччя, куди і привезуть його тіло.

Завтра, 7 вересня, зранку, очікуємо прибуття скорботного кортежу із тілом Воїна на щиті.

