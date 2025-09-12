Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

12 вересня – 150 років від дня народження Олександра Кошиця (1875-1944), відомого хорового диригента, композитора, етнографа. Написав оркестрове аранжування пісні «Ще не вмерла Україна», похований у Канаді. Виступав у Станиславові з Республіканською капелою у 1919 р.;

– 75 років виповнюється Ганні Бабинській (1950), актрисі, заслуженій артистці України, педагогині, уродженці с. Старі Кривотули Тисменицького району (нині Тисменицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.