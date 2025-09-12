Польща розгорне 40 тисяч військових на кордоні з рф та Білоруссю

Польська влада перекине близько 40 000 військовослужбовців до кордонів з Білоруссю та росією на тлі загострення напруженості через вторгнення безпілотників та проведення навчань «Захід-2025».

Про це повідомив заступник міністра оборони Цезар Томчик, пише СіД.

Очікується, що у спільних російсько-білоруських навчаннях «Захід-2025» будуть задіяні десятки тисяч військовослужбовців, що спонукало Польщу прийняти рішення розмістити «близько 40 000» своїх військовослужбовців поблизу східного кордону.

«Польща готувалася до навчань «Захід-2025» багато місяців. Польська армія провела навчання, у яких взяли участь понад 30 000 польських військовослужбовців, а також військовослужбовці НАТО, щоб відпрацювати адекватні заходи реагування», – заявив Томчик.

Він також «розділив побоювання» інших політичних лідерів, що навчання «Захід-2025» можуть стати провісником російської агресії щодо країн НАТО та ЄС.