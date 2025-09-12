В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ

Увечері 11 вересня в Івано-Франківській області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі працівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), який перебував у службовому відрядженні.
Про це повідомляє Правда з посиланням на прес-службу НАБУ.
За попередніми даними, унаслідок аварії постраждали обидва водії транспортних засобів, які наразі перебувають у лікарні.
У НАБУ повідомили, що їхній детектив на момент ДТП був у тверезому стані.
Розслідування обставин аварії здійснюють Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генерального прокурора.
НАБУ заявило про готовність сприяти встановленню істини та, у разі потреби, надати необхідну юридичну підтримку своєму співробітнику.