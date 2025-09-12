У Франківську школярі купили дрон для ЗСУ. ФОТО

Учні 11-А класу ліцею №10 Івано-Франківської міської ради придбали дрон для армії.

Про це йдеться на Facebook сторінці ліцею.

Ідея належала одинадцятикласниці Марії Кошик, яка створила та продала власні авторські розмальовки, а однокласники підтримали її та долучилися до збору коштів.