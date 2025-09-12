У Франківську школярі купили дрон для ЗСУ. ФОТО

Учні 11-А класу ліцею №10 Івано-Франківської міської ради придбали дрон для армії.
Про це йдеться на Facebook сторінці ліцею.
Ідея належала одинадцятикласниці Марії Кошик, яка створила та продала власні авторські розмальовки, а однокласники підтримали її та долучилися до збору коштів.
Так, під керівництвом класного керівника Інни Андрушко, учні довели: навчальний рік – це не лише нові знання, а й продовження добрих справ та волонтерства, – йдеться у дописі.