ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську школярі купили дрон для ЗСУ. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську школярі купили дрон для ЗСУ. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/09/2025 08:10
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Учні 11-А класу ліцею №10 Івано-Франківської міської ради придбали дрон для армії.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це йдеться на Facebook сторінці ліцею.

Ідея належала одинадцятикласниці Марії Кошик, яка створила та продала власні авторські розмальовки, а однокласники підтримали її та долучилися до збору коштів.

Так, під керівництвом класного керівника Інни Андрушко, учні довели: навчальний рік – це не лише нові знання, а й продовження добрих справ та волонтерства, – йдеться у дописі.

СХОЖІ НОВИНИ