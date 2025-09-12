Гурт Schmalgauzen виступить в Івано-Франківську з виставою «Твій Віль»

14 вересня | Концертний зал «Зосина Воля» | SOLD OUT
14 вересня в Івано-Франківську, у концертному залі «Зосина Воля», гурт Schmalgauzen представить виставу «Твій Віль». Подія є частиною однойменного туру, що проходить містами України. Івано-Франківський концерт став одним із перших солдаутів туру — усі квитки були розкуплені ще за два місяці до події, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
У програмі «Твій Віль» можна побачити хитре сплетіння «морських вузлів», які стримують не лише вітрила, а й серце штаб-капітана, що отримав лист від тієї, яка чекає його на тихому березі.
Сюжет вистави побудований за мотивами творів Томаса Манна та Авґуста Стріндберґа. Події розгортаються на борту корабля «Кап Аркона» в Португалії, де зустрічаються матроси, штаб-капітан, який не може жити без океану, та маркіз Віль.
Цей виступ в Івано-Франківську — особливий і, можливо, останній у цьому форматі. Після завершення туру постановку «Твій Віль» буде поставлено на паузу, і наразі невідомо, чи вона коли-небудь повернеться на сцену.
Також у межах туру Schmalgauzen разом із фондом «Повернись живим» оголосили збір 1 мільйона гривень на підтримку 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Наприкінці вистави глядачі зможуть відсканувати QR-код і зробити свій донат.
Schmalgauzen продовжує експериментувати з формами живих виступів, поєднуючи музику з театральною драматургією та створюючи події, що виходять за межі традиційного концертного формату.