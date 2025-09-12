Гурт Schmalgauzen виступить в Івано-Франківську з виставою «Твій Віль»

14 вересня | Концертний зал «Зосина Воля» | SOLD OUT

14 вересня в Івано-Франківську, у концертному залі «Зосина Воля», гурт Schmalgauzen представить виставу «Твій Віль». Подія є частиною однойменного туру, що проходить містами України. Івано-Франківський концерт став одним із перших солдаутів туру — усі квитки були розкуплені ще за два місяці до події, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

У програмі «Твій Віль» можна побачити хитре сплетіння «морських вузлів», які стримують не лише вітрила, а й серце штаб-капітана, що отримав лист від тієї, яка чекає його на тихому березі.

Сюжет вистави побудований за мотивами творів Томаса Манна та Авґуста Стріндберґа. Події розгортаються на борту корабля «Кап Аркона» в Португалії, де зустрічаються матроси, штаб-капітан, який не може жити без океану, та маркіз Віль.

Цей виступ в Івано-Франківську — особливий і, можливо, останній у цьому форматі. Після завершення туру постановку «Твій Віль» буде поставлено на паузу, і наразі невідомо, чи вона коли-небудь повернеться на сцену.

Також у межах туру Schmalgauzen разом із фондом «Повернись живим» оголосили збір 1 мільйона гривень на підтримку 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Наприкінці вистави глядачі зможуть відсканувати QR-код і зробити свій донат.

Schmalgauzen продовжує експериментувати з формами живих виступів, поєднуючи музику з театральною драматургією та створюючи події, що виходять за межі традиційного концертного формату.