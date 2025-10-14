Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

14 жовтня – 35 років з часу виходу у світ першого номеру городенківської районної газети «Край» (1990);

– 90 років від дня народження Миколи Олексюка (1935), кандидата філологічних наук, автора поетичних збірок «Калиновий жар», «Терпка мрія», «Відгомін» та ін., уродженця с. Загвіздя Тисменицького району (нині адміністративний центр Загвіздянської територіальної громади Івано-Франківського району).

