Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 жовтня

Синоптики прогнозують 14 жовтня 2025 року на Івано-Франківщині та обласному центрі мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Вітер північно -західний, 7-12 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.

По області: вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°тепла.

У високогір’ї Карпат: протягом доби від 2°морозу до 3 ° тепла.

Медико-метеорологічні умови- 2 типу

Видимість на автошляхах добра.