На війні поліг коломиянин Петро Глек

Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця 102 бригади тероборони Петра Глека.

Воїн загинув 12 жовтня, повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

“З сумом повідомляю, що 12 жовтня, під час виконання обов’язків військової служби загинув Петро Глек — водій роти вогневої підтримки 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Від імені громади висловлюю співчуття рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав Петра. Розділяємо з вами біль цієї втрати. Вічна пам’ять та слава нашому захиснику. Про час та місце прощання повідомлю додатково”, – йдеться у повідомленні.