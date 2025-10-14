У Калуському районі вибухотехніки знешкодять боєголовку російської ракети

14 жовтня між селами Витвиця та Розточки Калуського району, що на Івано-Франківщині, вибухотехніки знешкодять боєголовку крилатої ракети рф.

Жителів просять не відвідувати ліс і зберігати спокій під час вибухів, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Витвицької громади Василь Ільницький.

Як ідеться у дописі, вибухонебезпечний предмет знайшли 13 жовтня.

“Повідомляємо, що 14 жовтня 2025 року орієнтовно об 11:00 в урочищі “Пасіки”, що розташоване між селами Витвиця та Розточки, силами ДСНС та інших служб буде проведено знешкодження боєголовки крилатої ракети, запущеної Російською Федерацією”, — пише Ільницький. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Через проведення вибухонебезпечних робіт жителів громади просять утриматися від відвідування лісу в урочищі та прилеглих територій, а також зберігати спокій — звуки вибухів, які можуть бути чутні, пов’язані саме з цим.