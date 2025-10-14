ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Калуському районі вибухотехніки знешкодять боєголовку російської ракети

Автор: Олег Мамчур
Залишки ракети серед лісової місцевості
14 жовтня між селами Витвиця та Розточки Калуського району, що на Івано-Франківщині, вибухотехніки знешкодять боєголовку крилатої ракети рф.

Жителів просять не відвідувати ліс і зберігати спокій під час вибухів, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Витвицької громади Василь Ільницький.

Як ідеться у дописі, вибухонебезпечний предмет знайшли 13 жовтня.

“Повідомляємо, що 14 жовтня 2025 року орієнтовно об 11:00 в урочищі “Пасіки”, що розташоване між селами Витвиця та Розточки, силами ДСНС та інших служб буде проведено знешкодження боєголовки крилатої ракети, запущеної Російською Федерацією”, — пише Ільницький.

Через проведення вибухонебезпечних робіт жителів громади просять утриматися від відвідування лісу в урочищі та прилеглих територій, а також зберігати спокій — звуки вибухів, які можуть бути чутні, пов’язані саме з цим.

Джерело(а) інформації

повідомив

