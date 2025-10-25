Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
25 жовтня – 85 років виповнюється Ярославу Яцківу (1940), українському астроному, члену-кореспонденту Академії наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України, уродженцю с. Данильче Рогатинського району (нині Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району).
