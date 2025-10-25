Внаслідок російської атаки балістикою на Київ постраждали вісім людей ВІДЕО

У ніч проти суботи, 25 жовтня, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунали гучні вибухи, спалахнули пожежі на лівому березі. Наразі відомо про вісім постраждалих.

Про атаку повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. “В столиці працює ППО. Ворог атакує місто ракетами”, – написав він.

Міський голова Віталій Кличко теж повідомив, що Київ під атакою балістикою. Згодом стало відомо про виклики медиків у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста, пише Obozrevatel.

Що відомо про наслідки атаки РФ

У КМВА повідомили про пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста.

“Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі”, – написав Кличко. У Дарницькому районі, попередньо, пошкоджені вікна в житловому будинку.

Станом на 04:54 відомо про чотирьох постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували.

“Станом на зараз четверо громадян з легкими травмами звернулася до лікарів”, – зазначили в КМВА.

Там додали, що в Дніпровському районі Києва є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку.

О 05:02 міський голова Києва повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла.

“Уже 6 постраждалих у столиці. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях”, – написав Кличко.

Відомо про вісьмох постраждалих

За 20 хвилин потому мер повідомив, що відомо вже про вісім постраждалих. Трьох з них госпіталізували.

За даними КМВА, внаслідок атаки пошкоджено дитячий садочок у Дніпровському районі столиці.

“Суспільне” тим часом опублікувало відео з Дарницького району, де ракета влучила у землю поруч з житловими будинками.