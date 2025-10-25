ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Дощі та пориви вітру: погода на Івано-Франківщині 25 жовтня

Автор: Оксана Марушкевич
Осінній листок на мокрому вікні під дощем
За прогнозом синоптиків, 25 жовтня 2025 року на Івано-Франківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде помірний дощ, а вдень місцями можливі короткочасні опади.

Вітер — західний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.


Температура повітря:

  • По місту Івано-Франківську: вночі +2…+4°, вдень +9…+11°.
  • По області: вночі +1…+6°, вдень +7…+12°.
  • У високогір’ї Карпат: вночі від –3° до +2°, вдень +2…+7°.

Медико-метеорологічні умови — 2 типу, тобто помірно комфортні.
Видимість на автошляхах становитиме 4–6 км — водіям радять бути уважними під час руху.

Осінь поступово вступає у свої права, тож не забудьте взяти парасольку й теплий одяг.

