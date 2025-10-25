У високогір’ї Карпат – до шести градусів морозу

Гірські рятувальники Прикарпаття повідомляють про погодні умови на горі Піп Іван.

Станом на 9 годину ранку 25 жовтня 2025 року Гірські рятувальники Прикарпаття інформують про погодну ситуацію на горі Піп Іван Чорногірський.

“На вершині хмарно, спостерігається східний вітер зі швидкістю близько 5 м/с. Температура повітря становить –6°С“, – йдеться у дописі.

Рятувальники закликають туристів бути обережними під час мандрівок у гірській місцевості, уважно стежити за прогнозами погоди та не вирушати у високогір’я без належного спорядження.