Коломийський ліцей отримає 43 мільйони гривень з державного бюджету на нове укриття

Проєкт реконструкції шкільного тиру у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника отримав фінансування від Державного фонду регіонального розвитку. 43 мільйони гривень виділять з державного бюджету на реалізацію цього проєкту.

Громада власними силами розпочала підготовчі роботи, зазначає міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

“Це будівництво – інвестиція в безпеку та розвиток наших дітей. Нове укриття буде сучасним, комфортним і надійним, збудованим за всіма стандартами безпеки. А над ним постане багатофункціональний спортивний майданчик. У мирний час укриття слугуватиме тиром для школярів, де молодь зможе розвиватись, тренуватись і зміцнювати характер”, – розповідає мер.

За його славами, цей проєкт – яскравий приклад того, як спільна робота громади й підтримка держави дають результат. Бо коли йдеться про безпеку дітей, немає нічого важливішого.