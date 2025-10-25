ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Коломийський ліцей отримає 43 мільйони гривень з державного бюджету на нове укриття

Автор: Оксана Марушкевич
Сучасна будівля з футбольним полем позаду
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Проєкт реконструкції шкільного тиру у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника отримав фінансування від Державного фонду регіонального розвитку. 43 мільйони гривень виділять з державного бюджету на реалізацію цього проєкту.

Громада власними силами розпочала підготовчі роботи, зазначає міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

“Це будівництво – інвестиція в безпеку та розвиток наших дітей. Нове укриття буде сучасним, комфортним і надійним, збудованим за всіма стандартами безпеки. А над ним постане багатофункціональний спортивний майданчик. У мирний час укриття слугуватиме тиром для школярів, де молодь зможе розвиватись, тренуватись і зміцнювати характер”, – розповідає мер.

За його славами, цей проєкт – яскравий приклад того, як спільна робота громади й підтримка держави дають результат. Бо коли йдеться про безпеку дітей, немає нічого важливішого.

Джерело(а) інформації

Богдан Станіславський

СХОЖІ НОВИНИ