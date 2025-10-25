Рятувальники Івано-Франківщини двічі допомагали туристам у горах

На Прикарпатті рятувальники за минулу добу допомогли двом туристам у горах.

24 жовтня рятувальники Верховинського гірського пошуково-рятувального відділення двічі приходили на допомогу людям, які потрапили у складні ситуації в горах, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Перша подія сталася під час спуску з гори Шпиці. Туристка отримала травму голови і не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники дісталися до жінки, надали домедичну допомогу та супроводили її до села Бистрець, де потерпілу передали медикам.

Того ж дня надійшло повідомлення про заблукалого чоловіка поблизу села Кривопілля. Через втрату орієнтиру та переохолодження він потребував негайної допомоги. Гірські рятувальники знайшли чоловіка, надали домедичну допомогу та доставили до населеного пункту де передали медикам.

ДСНС Івано-Франківщини закликає туристів бути обережними під час мандрівок у гори.