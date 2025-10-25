ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Під час повторного ракетного ворожого обстрілу загинув рятувальник Олександр Єгоричев

Автор: Оксана Марушкевич
Військовий у формі та палаюча свічка пам’яті
Сумна звістка у родині рятувальників. 24 жовтня під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, він потрапив під повторний ракетний обстріл та отримав тяжкі поранення.

“Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом.

Світла пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі.

