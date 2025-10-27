ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

27 жовтня – День української писемності та мови;

– 280 років від дня народження Максима Березовського (1745-1777), українського композитора, диригента, автора духовних концертів та опери «Демофонт», першої української симфонії, спільно з Д. Бортнянським і А. Веделем є основоположником національної духовної музики;

– 125 років від дня народження Василя Тисяка (1900-1967, Торонто), оперного співака світового рівня, уродженця с. Шевченкове Долинського району (нині Вигодської селищної територіальної громади Калуського району);

– 105 років від дня народження Михайла Мулика (1920-2020), ветерана визвольних змагань, вояка дивізії СС «Галичина», багатолітнього голови станиці Галицького братства колишніх вояків 1-ї української дивізії Української Національної Армії, почесного громадянина Івано-Франківська.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

