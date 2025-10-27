Івано-Франківська міська територіальна громада втратила ще одного відважного Героя. У бою за Україну загинув старший солдат Андрій Бас із села Черніїв.

Про трагічну звістку повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Прощання із героєм

“У понеділок, 27 жовтня, о 12 годині розпочнеться прощання біля дому померлого. Звідти траурна процесія вирушить до церкви у селі Черніїв. Поховають захисника на кладовищі цього ж села”, — зазначив очільник громади.

Андрій Бас віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Він до останнього залишався вірним присязі, оберігаючи спокій та свободу України.

Івано-Франківська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна пам’ять Герою.

Його подвиг назавжди залишиться у серцях вдячних українців.