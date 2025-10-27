ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Миколи Кузьміна

Автор: Ігор Василик
Оголошення про вшанування загиблого героя України
Стало відомо, що у понеділок 27 жовтня, до рідного села назавжди повертається “на щиті” полеглий захисник Микола Кузьмін з Долинщини, який майже півтора року вважався зниклим безвісти.

Об 11.00 годині громада зустріне свого Героя, повідомляє Іван Дирів.


Маршрут скорботного кортежу:


  • Долинська багатопрофільна лікарня
  • вздовж озера
  • вул. Грушевського
  • міська рада
  • проспект Незалежності
  • вул. Обліски
  • с. Креховичі
  • смт. Рожнятів
  • с. Нижній Струтинь
  • с. Верхній Струтинь
  • с. Лоп’янка (вул. Шевченка, 55а).

Чин похорону відбудеться у вівторок, 28 жовтня, о 12 годині.

Микола Кузьмін віддав своє життя, захищаючи Україну. Для всієї громади він назавжди залишиться символом мужності, вірності і любові до рідної землі.

Джерело(а) інформації

Іван Дирів

