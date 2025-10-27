Стало відомо, що у понеділок 27 жовтня, до рідного села назавжди повертається “на щиті” полеглий захисник Микола Кузьмін з Долинщини, який майже півтора року вважався зниклим безвісти.
Об 11.00 годині громада зустріне свого Героя, повідомляє Іван Дирів.
Маршрут скорботного кортежу:
-
Долинська багатопрофільна лікарня
- вздовж озера
- вул. Грушевського
- міська рада
- проспект Незалежності
- вул. Обліски
- с. Креховичі
- смт. Рожнятів
- с. Нижній Струтинь
- с. Верхній Струтинь
- с. Лоп’янка (вул. Шевченка, 55а).
Чин похорону відбудеться у вівторок, 28 жовтня, о 12 годині.
Микола Кузьмін віддав своє життя, захищаючи Україну. Для всієї громади він назавжди залишиться символом мужності, вірності і любові до рідної землі.