Стало відомо, що у понеділок 27 жовтня, до рідного села назавжди повертається “на щиті” полеглий захисник Микола Кузьмін з Долинщини, який майже півтора року вважався зниклим безвісти.

Об 11.00 годині громада зустріне свого Героя, повідомляє Іван Дирів.



Маршрут скорботного кортежу:



Долинська багатопрофільна лікарня

Долинська багатопрофільна лікарня вздовж озера

вул. Грушевського

міська рада

проспект Незалежності

вул. Обліски

с. Креховичі

смт. Рожнятів

с. Нижній Струтинь

с. Верхній Струтинь

с. Лоп’янка (вул. Шевченка, 55а).

Чин похорону відбудеться у вівторок, 28 жовтня, о 12 годині.