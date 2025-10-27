На території Надвірнянської територіальної громади упродовж 26 та 27 жовтня оголошено Дні скорботи за загиблим у бою місцевим захисником Андрієм Демидюком, повідомляє міський голова Зіновій Андрійович, пише Правда іф.

Війна зламала ще одну долю мужнього воїна, який міг би ще стільки всього встигнути…, написав він

У неділю 26 жовтня до рідного дому, в село Молодків, «на щиті» повернувся захисник Демидюк Андрій Васильович, 15.10.1995 р.н., який віддав своє життя за Україну.

Андрій Демидюк

Його шлях завершився не в тилу, а на передовій — там, де кулі ближчі за надію. Три роки Андрій тримав стрій. Без вагань став до лав Збройних Сил України в перші дні повномасштабного вторгнення. Він не ховався і не тікав, а свідомо зробив вибір — стояти до кінця. Був добрим і турботливим сином, підтримкою, опорою та гордістю для своїх рідних. Та доля розпорядилася інакше…, написав Андрійович

10 жовтня 2025 року, в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області, під час виконання бойового завдання, Андрій загинув смертю Героя.

Тепер навіки йому — 29…

Світла пам’ять і вічна слава полеглому Захиснику України! Вічна шана Герою, який віддав найдорожче — своє життя — за мир і свободу Батьківщини.

Прощання з Героєм відбудеться у понеділок 27 жовтня 2025 р. О 13:00 годині, в будинку захисника у селі Молодків.