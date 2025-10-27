ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За минулу добу окупанти втратили 800 орків, кілька танків та бронетранспортерів

Автор: Ігор Василик
Знищений танк у полі навесні
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько 1 136 890 (+800) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 293 (+2) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 480 (+3) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 036 (+34) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 527 (+1) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 230 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 74 946 (+547) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 655 (+138) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 981 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати ворога станом на жовтень 2025

