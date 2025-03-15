Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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15 березня – 110 років від дня народження Миколи Жупана (1915-1973), педагога, диригента, композитора, 1946-68 – жив і працював у Коломиї, з 1968 – завідувач музичної частини Івано-Франківського музично-драматичного театру ім. І. Франка, похований у м. Івано-Франківську;

– 90 років від дня народження Романа Коритка (1935-2024), львівського письменника, краєзнавця, члена НСПУ, лауреата літературної премії ім. братів Лепких та премії ім. Ірини Вільде, обласної краєзнавчої премії ім. Є. Паранюка, автора численних книг з історії сіл Опілля та історичних романів. Родом з с. Черче Рогатинського району (нині Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.