Якою буде погода на Прикарпатті 15 березня

Прогноз погоди на Івано-Франківщині 15 березня 2025 року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає правда ІФ
По Івано-Франківську та області хмарно. Значний дощ, в горах з мокрим снігом.
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Температура повітря
- По Івано-Франківську: вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
- По області: вночі 3-8° тепла, вдень 5-10° тепла.
- У високогір’ї Карпат: протягом доби 1-6° тепла.
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