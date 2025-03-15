Якою буде погода на Прикарпатті 15 березня

Прогноз погоди на Івано-Франківщині 15 березня 2025 року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає правда ІФ

По Івано-Франківську та області хмарно. Значний дощ, в горах з мокрим снігом.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Температура повітря

По Івано-Франківську: вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.

По області: вночі 3-8° тепла, вдень 5-10° тепла.

У високогір’ї Карпат: протягом доби 1-6° тепла.

Також синоптики попередили про посилення вітру