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Якою буде погода на Прикарпатті 15 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 15 березня

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 09:21
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ДІМ РІА
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Прогноз погоди на Івано-Франківщині 15 березня 2025 року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає правда ІФ

По Івано-Франківську та області хмарно. Значний дощ, в горах з мокрим снігом.

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Температура повітря

  • По Івано-Франківську: вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
  • По області: вночі 3-8° тепла, вдень 5-10° тепла.
  • У високогір’ї Карпат: протягом доби 1-6° тепла.
Прогноз погоди Івано-Франківськ, березень, температура графік

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