Через негоду на Прикарпатті знеструмлено 5 населених пунктів

Внаслідок погодних умов – на Франківщині аварійні вимкнення світла

Про це повідомили на телеграм-каналі Прикарпаттяобленерго, передає Правда ІФ

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Протягом 15-19 березня синоптики прогнозують значний дощ, мокрий сніг та посилення вітру. Через погіршення погодних умов, станом на 09:00 знеструмлено 5 населених пунктів повністю і 4 частково (по лініях 6-10 кВ). Найбільше вимкнень у Рожнятівській громаді.

Також зафіксовані поодинокі звернення по лініях 0,4 кВ. У Верховинській СЕЕМ впало 10 опор, на ліквідацію аварій виїхали працівники виробничих дільниць електромереж.

Оскільки штормове попередження зберігається, зокрема, сьогодні очікуються пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с, нагадуємо

Повідомити про знеструмлення можна:

– На стартовій сторінці сайту під кнопкою «Вимкнення».

– У меню Viber-боту обленерго за номером особового рахунку.

Якщо ви побачили обірваний провід, відійдіть від нього на відстань від 8 метрів та зателефонуйте у кол-центр АТ «Прикарпаттяобленерго» за номером 0 800 50 40 20.