В Угринові трапилася потужна аварія: Є постраждалі ФОТО

Прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки аварії в селі Угринів

14 березня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного та легкового автомобілів, в селі Угринів Ямницької ТГ, передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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Прибувши до місця події Ямницькі рятувальники від’єднали клеми акумуляторних батарей, щоб не допустити загоряння транспортного засобу, та змили із проїжджої частини дороги паливно – мастильні матеріали. Також рятувальники відділення РХБЗ відкачали дизельне паливо із вантажного автомобіля, щоб запобігти загорянню.

Внаслідок ДТП травмована одна особа.

Всі обставини даної події встановлюють фахівці.