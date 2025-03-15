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В Угринові трапилася потужна аварія: Є постраждалі ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Угринові трапилася потужна аварія: Є постраждалі ФОТО

Автор: Петро Якимчук
15/03/2025 10:36
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Прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки аварії в селі Угринів

14 березня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного та легкового автомобілів, в селі Угринів Ямницької ТГ, передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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Прибувши до місця події Ямницькі рятувальники від’єднали клеми акумуляторних батарей, щоб не допустити загоряння транспортного засобу, та змили із проїжджої частини дороги паливно – мастильні матеріали. Також рятувальники відділення РХБЗ відкачали дизельне паливо із вантажного автомобіля, щоб запобігти загорянню.

Внаслідок ДТП травмована одна особа.

Всі обставини даної події встановлюють фахівці.

Аварія вантажівки і легковика на дорозі
Аварія в Угринові