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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
21/03/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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21 березня – Всесвітній день поезії;

– 130 років від дня народження Петра Заячука (1895-1944), поета, уродженця с. Стопчатів Косівського району (нині Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.