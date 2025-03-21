На Прикарпатті попрощались з відважним воїном Волочієм Василем

У селищі Солотвин відбулося прощання із захисником Василем Волочієм, який пожертвував своїм молодим життям заради миру і незалежності України.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

“Нехай Бог прийме його у своє Царство Небесне, а пам’ять про нього живе вічно у наших серцях. Всією спільнотою схиляємо голови перед звитяжним подвигом воїна, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким”, – пишуть на сторінці громади.