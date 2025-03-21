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Похоронна процесія з прапорами в українському селі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті попрощались з відважним воїном Волочієм Василем

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 08:21
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У селищі Солотвин відбулося прощання із захисником Василем Волочієм, який пожертвував своїм молодим життям заради миру і незалежності України.

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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

“Нехай Бог прийме його у своє Царство Небесне, а пам’ять про нього живе вічно у наших серцях. Всією спільнотою схиляємо голови перед звитяжним подвигом воїна, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким”, – пишуть на сторінці громади.

З військовими почестями поховали Захисника на місцевому кладовищі селища Солотвин (Заріччя).

Похоронна церемонія з військовим прапором і священниками.
Люди з прапорами на вулиці в Солотвині.
Похоронна процесія на вулиці з прапорами.
Люди на похороні з хрестами біля будинку.
Поминальна церемонія з українськими військовими та священиками.