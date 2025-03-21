1330 орків та 101 артилерійська система: втрати росіян станом на 21 березня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
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“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 900800 (+1330) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10394 (+17) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21589 (+28) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 24848 (+101) од,
- РСЗВ / MLRS – 1324 (+2) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1111 (+1) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 30080 (+185),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 41259 (+165) од,
- пеціальна техніка / special equipment ‒ 3782 (+2)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!