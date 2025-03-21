ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військовий стріляє з окопу в полі бою
Диван на коліщатках в темній вітальні

1330 орків та 101 артилерійська система: втрати росіян станом на 21 березня

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 08:05
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24
  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 900800 (+1330) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10394 (+17) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21589 (+28) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24848 (+101) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1324 (+2) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1111 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 30080 (+185),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 41259 (+165) од,
  • пеціальна техніка / special equipment ‒ 3782 (+2)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Орієнтовні втрати противника 2022-2025: статистика.