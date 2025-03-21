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Вшанування героя в центрі Тлумача.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Візнюком Володимиром

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 07:46
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Сьогодні, 21 березня, на Тлумаччину привезуть тіло загиблого воїна – Володимира Візнюка з села Долина.

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Пише Правда ІФ з посиланням на Тлумацьку міську раду

Усіх жителів громади просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць міста.

Орієнтовний час прибуття – 13:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж прямуватиме з Тлумача у село Долина Олешанської сільської територіальної громади.