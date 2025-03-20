Лицарі Колумба завершили черговий етап духовно-психологічної реабілітації для українських Воїнів

Нещодавно члени братерської католицької організації «Лицарі Колумба Івано-Франківської Митрополії УГКЦ» завершили черговий етап духовно-психологічної реабілітації для українських військовослужбовців. Така терапія відбувається у рамках співпраці Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ з Лицарями Колумба.

Воїни, які пройшли курс психологічної реабілітації, отримали не лише підтримку та розуміння, а й важливі знання для адаптації до мирного життя.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ

Разом із сім’ями Захисники України навчалися ефективної комунікації, опановували методи психологічної самодопомоги та знаходили духовну рівновагу.

Цей проєкт дав змогу ветеранам не лише відновити внутрішню стійкість, а й підготуватися до того, щоб допомагати побратимам, які ще потребують підтримки.

Варто зазначити, що духовний супровід родин військових здійснював о. Юрій Павлюк, духівник Івано-Франківської духовної семінарії.