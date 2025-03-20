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Дрони DJI Mavic 3 на столі, коробки.
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Івано-Франківщини передали на фронт десять “мавіків”

Автор: Оксана Марушкевич
20/03/2025 21:54
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Для воїнів 109 батальйону 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» передали 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 загальною вартістю 722,6 тисяч гривень.

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Повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Правда.іф

Придбали безпілотники у рамках обласних програм підтримки військових формувань Прикарпаття.

“Хочу зауважити, що все, що передаємо для наших захисників, закуповується відповідно до запитів, які від них надходять. Наразі найбільша потреба – дрони, які допомагають на передовій проводити розвідку, рятувати життя наших воїнів та нищити ворога”, – каже посадовиця

Дрон і аксесуари на столі
Пресконференція про передачу дронів українським захисникам