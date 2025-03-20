Франківська дієтологиня поділилась порадами, як розпочати правильно харчуватись

Здорове харчування – це не дієта чи обмеження, а тим більше не точний підрахунок грамів. Розпочати його може здатися складним через велику кількість суперечливої інформації.

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Це баланс, різноманітність і комфорт для вашого організму.

Якщо ви хочете змінити свій раціон, але не знаєте, з чого почати, простим та покроковим планом з журналісткою Фіртки поділилася лікарка-дієтологиня Христина Недоступ.

1. Почніть із невеликих змін.

Не потрібно кардинально змінювати раціон за один день. Організм краще адаптується до нових звичок, якщо зміни відбуваються поступово. Ось кілька кроків:

Додайте більше овочів у свої основні страви.

Замініть білий хліб на цільнозерновий.

Пийте більше води, замість солодких напоїв.

Їжте повільніше, щоб відчувати момент насичення.

2. Урізноманітнюйте раціон.

Часто здорове харчування асоціюють із сухою грудкою та листям салату, але це далеко не так. Щоб раціон був повноцінним, він має включати всі групи продуктів:

Цільнозернові крупи: гречка, булгур, пшоно, перловка, вівсянка, дикий рис.

гречка, булгур, пшоно, перловка, вівсянка, дикий рис. Овочі: мінімум 2–3 різних види на день, у сирому та термічно обробленому вигляді.

мінімум 2–3 різних види на день, у сирому та термічно обробленому вигляді. Білки: яйця, риба, бобові (нут, квасоля, сочевиця), кисломолочні продукти.

яйця, риба, бобові (нут, квасоля, сочевиця), кисломолочні продукти. Корисні жири: авокадо, горіхи, насіння, якісна олія (оливкова, лляна).

Чим більше різноманітних продуктів у вашому раціоні, тим більше нутрієнтів отримує організм.

3. Регулярне харчування без пропусків

Щоб уникнути переїдання та підтримувати стабільний рівень енергії, дотримуйтеся режиму:

Сніданок – основа дня, що заряджає енергією. Обирайте каші, яйця, сир, овочі.

– основа дня, що заряджає енергією. Обирайте каші, яйця, сир, овочі. Обід – повноцінна страва з білками, вуглеводами та жирами.

– повноцінна страва з білками, вуглеводами та жирами. Перекуси – за потреби, легкі та корисні (йогурт, горіхи, фрукти).

– за потреби, легкі та корисні (йогурт, горіхи, фрукти). Вечеря – легша, але поживна, наприклад, овочі з білковими продуктами.

Пропуск прийомів їжі часто веде до неконтрольованого голоду та переїдання ввечері.

4. Контролюйте, а не забороняйте

Відмова від улюблених страв часто призводить до зривів. Здорове харчування – це не про заборони, а про баланс:

Якщо хочеться солодкого – замість фабричних десертів оберіть домашні, на основі натуральних інгредієнтів.

Смажене можна замінити запеченим або приготованим у духовці з мінімумом олії.

Фастфуд може бути корисним – наприклад, бургер із цільнозернової булки, авокадо та запеченого м’яса.

Не обмежуйте себе жорсткими правилами – їжа має приносити і користь, і задоволення.

5. Достатньо води – основа здорового обміну речовин.

Зневоднення часто плутають із голодом, що веде до зайвих перекусів. Випивайте мінімум 6–8 склянок чистої води на день.

Уникайте солодких соків (особливо пакетованих) та газованих напоїв – вони тільки стимулюють апетит.

6. Слухайте своє тіло.

Інтуїтивне харчування – це ключ до балансу. Навчіться розрізняти голод і бажання «з’їсти щось просто так». Їжте тоді, коли дійсно відчуваєте голод, і зупиняйтеся, коли наситилися.

7. Насолоджуйтесь їжею

Сніданок, обід чи вечеря – це не просто прийом їжі, а момент турботи про себе. Їжте без поспіху, смакуйте кожен шматочок, і ви побачите, як зміниться ваше ставлення до їжі.