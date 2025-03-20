ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Тлумачі водійка Volvo на смерть збила мотоцикліста
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Тлумачі водійка Volvo на смерть збила мотоцикліста

Автор: Петро Якимчук
20/03/2025 21:07
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 20 березня, у Тлумачі водійка Volvo наїхала на мотоцикліста.

Потерпілий помер у лікарні. Про це Курсу повідомили в поліції області, передає правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Жінка не надала перевагу в русі мотоциклісту під час виїзду з другорядної дороги на головну.

Наразі на місці ще працює слідчооперативна група.

Усі деталі згодом.

ДТП на дорозі на заході сонця