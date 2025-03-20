В Тлумачі водійка Volvo на смерть збила мотоцикліста

Сьогодні, 20 березня, у Тлумачі водійка Volvo наїхала на мотоцикліста.

Потерпілий помер у лікарні. Про це Курсу повідомили в поліції області, передає правда ІФ

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Жінка не надала перевагу в русі мотоциклісту під час виїзду з другорядної дороги на головну.

Наразі на місці ще працює слідчооперативна група.

Усі деталі згодом.