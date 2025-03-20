В Тлумачі водійка Volvo на смерть збила мотоцикліста

Сьогодні, 20 березня, у Тлумачі водійка Volvo наїхала на мотоцикліста.
Потерпілий помер у лікарні. Про це Курсу повідомили в поліції області, передає правда ІФ
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Жінка не надала перевагу в русі мотоциклісту під час виїзду з другорядної дороги на головну.
Наразі на місці ще працює слідчооперативна група.
Усі деталі згодом.