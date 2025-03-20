Разом з дружиною отримали понад 7 мільйонів доходу: що задекларував голова Надвірнянської РДА

Голова Надвірнянської районної державної адміністрації Петро Хмельовський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік.

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Як йдеться у декларації, чиновник торік заробив на посаді голови РДА 701 275 гривень. Також він отримав й 263 476 гривень пенсії, 20 000 гривень соціальних виплат від департаменту соціальної політики виконкому Івано-франківської міської ради та 1 000 гривень “зимової” підтримки від держави, пише Бліц-Інфо

Його дружина, Ірина Хмельовська, працює у ТзОВ “КОАКС СОФТВЕР ЮКРЕЙН” і в 2024 році заробила там 59 339 гривень. Крім того, вона отримала 6 249 967 гривень доходу від підприємницької діяльності. Загальний дохід подружжя за рік склав 7 295 057 гривень.

Окрім того, Петро Хмельовський зберігає готівкою 1 900 000 гривень, 43 000 доларів, 20 000 євро.

Також посадовець володіє трьома автомобілями: CITROEN AX 1991 року, MITSUBISHI OUTLANDER 2007 року та FIAT DOBLO 2007 року випуску.

Стосовно нерухомості, Петро Хмельовський задекларував частину власності на земельні ділянки в селищах Старий Лисець та Підлужжя.

Нагадаємо, що Петра Хмельовського призначили головою райдержадміністрації у вересні 2023 року. Він родом з Богородчанщини. Тривалий час займався бізнесом і є одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Альцес – Карпати”.

Після початку повномасштабного вторгнення я приєднався до 102-ї окремої бригади територіальної оборони, де обіймав посаду керівника штабу в зоні територіальної оборони.