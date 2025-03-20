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Стало відомо, коли в Коломийській громаді школярі підуть на весняні канікули
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стало відомо, коли в Коломийській громаді школярі підуть на весняні канікули

Автор: Олег Мамчур
20/03/2025 20:08
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З 24 березня по 28 березня 2025 року учні закладів середньої освіти Коломийської громади відпочиватимуть на весняних канікулах.

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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, пише Правда.

Міський голова зазначає, що таке рішення прийняли разом з громадою.

“Адже управління освіти провело опитування серед учнів, їхніх батьків та вчителів щодо зручного періоду для канікул. За результатами голосування, більшість (66%) обрали саме дати з 24 по 28 березня. Дякую всім, хто взяв участь в опитуванні. Бажаю всім школярам гарного відпочинку, цікавих пригод і чудового настрою! Нехай ці дні принесуть багато позитивних емоцій та заряд енергії для нових звершень”, — зауважив Богдан Станіславський.