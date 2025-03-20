Стало відомо, коли в Коломийській громаді школярі підуть на весняні канікули

З 24 березня по 28 березня 2025 року учні закладів середньої освіти Коломийської громади відпочиватимуть на весняних канікулах.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, пише Правда.

Міський голова зазначає, що таке рішення прийняли разом з громадою.

“Адже управління освіти провело опитування серед учнів, їхніх батьків та вчителів щодо зручного періоду для канікул. За результатами голосування, більшість (66%) обрали саме дати з 24 по 28 березня. Дякую всім, хто взяв участь в опитуванні. Бажаю всім школярам гарного відпочинку, цікавих пригод і чудового настрою! Нехай ці дні принесуть багато позитивних емоцій та заряд енергії для нових звершень”, — зауважив Богдан Станіславський.