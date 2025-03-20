Чотири громади Прикарпаття отримали спецтранспорт для людей з інвалідністю

Чотири автомобілі, спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю, передали для територіальних громад Прикарпаття. Спецтранспорт отримали Городенківська, Калуська, Делятинська та Коломийська громади. Очікують ще дві одиниці спецтранспорту — для Лисецької та Тлумацької ТГ.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, пише Правда.іф

Їх використовуватимуть мобільні бригади для перевезення маломобільних груп населення та людей, які постраждали від домашнього насильства.

Придбали транспорт за державні кошти.

Загалом в 2024 році область отримала на це понад 11 мільйонів гривень.

До слова, на Прикарпатті діє мережа установ, які опікуються людьми, які постраждали від домашнього насильства. Налічується 34 спеціалізовані служби, зокрема:

– 2 притулки в Івано-Франківську та Коломиї;

-3 денні центри (Івано-Франківськ, Коломийський та Калуський райони);

-2 кризові кімнати (Калуш, Коломия);

– 24 мобільні бригади, які надають виїзну допомогу;

– Центр соціально-психологічної допомоги у Верховині;

– 2 шелтери святої Ольги у Лисецькій та Солотвинській громадах.

Варто зазначити, що територіальним громадам краю постійно надається державна підтримка задля розвитку мережі установ, які опікуються постраждалими від домашнього насильства.

Так, 2021 року виділено 2 млн грн на створення денного центру в Калуші та притулку в Івано-Франківську;

2023 – 6 млн грн на облаштування денного центру в Городенці та притулку в Коломиї.

Така фінансова підтримка дала змогу створити безпечне середовище для тих, хто цього потребує.