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Білі мікроавтобуси перед адміністративною будівлею
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чотири громади Прикарпаття отримали спецтранспорт для людей з інвалідністю

Автор: Оксана Марушкевич
20/03/2025 19:36
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Чотири автомобілі, спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю, передали для територіальних громад Прикарпаття. Спецтранспорт отримали Городенківська, Калуська, Делятинська та Коломийська громади. Очікують ще дві одиниці спецтранспорту — для Лисецької та Тлумацької ТГ.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, пише Правда.іф

Їх використовуватимуть мобільні бригади для перевезення маломобільних груп населення та людей, які постраждали від домашнього насильства.

Придбали транспорт за державні кошти.

Загалом в 2024 році область отримала на це понад 11 мільйонів гривень.

До слова, на Прикарпатті діє мережа установ, які опікуються людьми, які постраждали від домашнього насильства. Налічується 34 спеціалізовані служби, зокрема:

– 2 притулки в Івано-Франківську та Коломиї;

-3 денні центри (Івано-Франківськ, Коломийський та Калуський райони);

-2 кризові кімнати (Калуш, Коломия);

– 24 мобільні бригади, які надають виїзну допомогу;

– Центр соціально-психологічної допомоги у Верховині;

– 2 шелтери святої Ольги у Лисецькій та Солотвинській громадах.

Варто зазначити, що територіальним громадам краю постійно надається державна підтримка задля розвитку мережі установ, які опікуються постраждалими від домашнього насильства.

Так, 2021 року виділено 2 млн грн на створення денного центру в Калуші та притулку в Івано-Франківську;

2023 – 6 млн грн на облаштування денного центру в Городенці та притулку в Коломиї.

Така фінансова підтримка дала змогу створити безпечне середовище для тих, хто цього потребує.

Група людей оглядає новий транспорт для інвалідів.
Автобус соціального транспорту перед будівлею
Автомобільне сидіння, що автоматично висувається
Мікроавтобус з пандусами для інвалідних візків
Сірий позашляховик перед будівлею з прапорами
Людина дає інтерв'ю журналістам з мікрофонами.
Люди біля автомобіля на вулиці, сонячний день
Жінка виступає біля мікрофонів на відкритому повітрі.