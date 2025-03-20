“На щиті” до рідного дому прямує полеглий прикарпатець Володимир Візнюк

Тлумаччина у скорботі
На Тлумаччину завтра, 21 березня, привезуть тіло загиблого воїна – Володимира Візнюка з села Долина, передає Правда ІФ з посиланням на Тлумацьку міську раду
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Усіх жителів міста Тлумача просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць міста.
Орієнтовний час прибуття – 13:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).
Далі похоронний кортеж прямуватиме з Тлумача у село Долина Олешанської сільської територіальної громади.