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"На щиті" до рідного дому прямує полеглий прикарпатець Володимир Візнюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

“На щиті” до рідного дому прямує полеглий прикарпатець Володимир Візнюк

Автор: Петро Якимчук
20/03/2025 19:30
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Тлумаччина у скорботі

На Тлумаччину завтра, 21 березня, привезуть тіло загиблого воїна – Володимира Візнюка з села Долина, передає Правда ІФ з посиланням на Тлумацьку міську раду

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Усіх жителів міста Тлумача просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць міста.

Орієнтовний час прибуття – 13:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж прямуватиме з Тлумача у село Долина Олешанської сільської територіальної громади.

Ушанування героя у центрі Тлумача, 21 березня.