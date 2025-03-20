17 епінападів за день: в Івано-Франківській ОКЛ врятували хворого із розсіяним склерозом

Лікарі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні застосовують комплексний підхід до лікування пацієнтів з розсіяним склерозом, сприяючи контролю епілептичних нападів та запобіганню прогресування хвороби.

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До Івано-Франківської обласної клінічної лікарні карета швидкої допомоги доправила 54-річного місцевого мешканця Віктора Г., який перебував у критичному стані через надзвичайну кількість епілептичних нападів, що розвинулися на фоні розсіяного склерозу, демонструючи складний випадок коморбідності неврологічних захворювань, який потребував негайного втручання висококваліфікованих медичних фахівців та застосування сучасних протоколів лікування.

“У пацієнта була серія епінападів, 17 за день”, – розповідає завідувачка неврологічного відділення Анна Сорохман, підкреслюючи надзвичайну інтенсивність епілептичної активності, яка становила безпосередню загрозу життю пацієнта та вимагала термінового медичного втручання і стабілізації стану.

Сам пацієнт описує розвиток критичного стану як неочікуваний, адже день починався для нього звичайним чином:

“Я зранку прокинувся, спустився з другого поверху. Я завжди снідаю: люблю сир зі сметаною, каву. Я все це зробив – а далі не пам’ятаю… Я вже тут себе пам’ятаю, в реанімації”, – пригадує чоловік події того фатального дня, демонструючи характерну для епілептичних нападів амнезію щодо періоду активної судомної діяльності.

Завдяки оперативним діям медичного персоналу стан пацієнта вдалося стабілізувати, після чого розпочався процес діагностики та підбору індивідуалізованої протиепілептичної терапії, що враховує особливості його основного захворювання – розсіяного склерозу, який суттєво ускладнює лікування та вимагає особливого підходу до вибору препаратів та схеми їх застосування.

Ретельне обстеження виявило, що Віктор страждає на симптоматичну епілепсію, що розвинулася на фоні розсіяного склерозу з атрофією мозку та численними вогнищами ураження нервової тканини, причому основне захворювання вже досягло стадії вторинно-прогресуючого перебігу, що характеризується поступовим погіршенням неврологічних функцій незалежно від наявності загострень.

Історія захворювання пацієнта бере початок близько 12 років тому, коли Віктор вперше відчув симптоми, що проявилися порушенням зору, координації та руховими розладами, типовими для ранніх стадій розсіяного склерозу, проте намагаючись протистояти хворобі не лише медичними засобами, а й силою волі та активною діяльністю, чоловік розпочав масштабне будівництво:

“Щоб відійти від цього, не думати про хвороби”, 10 років тому він розпочав зводити будинок, й тепер, разом з дочкою, мешкає у великій двоповерховій будівлі.

До захворювання Віктор вів активний професійний спосіб життя, працюючи адвокатом та керуючи юридичним відділом у великій компанії, однак через обмеження, пов’язані із прогресуванням розсіяного склерозу, він був змушений поступово відмовлятися від звичних занять, зокрема від юридичної практики, що стало серйозним психологічним випробуванням для людини, звиклої до інтелектуально насиченої діяльності та соціальної активності.

Нині пацієнт страждає від постійного затерпання нижніх кінцівок, описуючи свої відчуття так:

“Я ходжу, я привик до цього. Мене лякає те, що вже переходить на руки потроху. Боюся, щоб не пішло далі. Я не хочу сидіти в кріслі”, – ділиться своїми побоюваннями чоловік, виражаючи природний страх перед можливою втратою рухової активності та самостійності, що є однією з найтяжчих психологічних аспектів прогресуючих неврологічних захворювань.

Аналізуючи можливі тригери загострення свого стану, Віктор згадує про сильний емоційний стрес, пережитий кілька років тому у зв’язку з родинними обставинами, що, на думку неврологів, могло стати каталізатором прогресування захворювання, оскільки психологічні фактори відіграють значну роль у розвитку автоімунних процесів, до яких належить розсіяний склероз.

“Зараз ремісія по розсіяному склерозу, він стабільний, не потребує гормонотерапії”, – коментує поточний стан пацієнта лікарка, підкреслюючи, що попри наявність епілептичних нападів, основне захворювання наразі не демонструє активності, що вимагала б застосування кортикостероїдів чи інших засобів для купірування загострення.

Медичний персонал Івано-Франківської обласної клінічної лікарні рекомендує Віктору хворобо-модифікуючу терапію, яка має на меті змінити природний перебіг захворювання, стримати його подальше прогресування та зменшити ризик розвитку нових неврологічних дефіцитів, що відповідає сучасним міжнародним протоколам лікування розсіяного склерозу вторинно-прогресуючого типу.

“Після вчасного звернення до лікарів матимете змогу пройти діагностику, отримати ефективне лікування та запобігти ускладненням. Ваше здоров’я – у ваших руках”, – акцентують неврологи обласної лікарні, наголошуючи на важливості регулярного медичного спостереження та своєчасного звернення за допомогою при перших ознаках погіршення стану для всіх пацієнтів із хронічними неврологічними захворюваннями.

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня запрошує пацієнтів із неврологічними розладами на консультацію до фахівців, записатися на яку можна за телефоном 380 (66) 103 06 68, де кваліфіковані спеціалісти допоможуть дібрати оптимальну схему лікування з урахуванням індивідуальних особливостей кожного пацієнта та останніх досягнень неврологічної науки.