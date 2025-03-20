Ринок праці в Івано-Франківській області: на які вакансії найбільше відгукуються фахівці

У лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на чотири відсотки більше, ніж у січні.
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Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua, пише Фіртка.
Як зазначають, найбільш помітно зросла кількість вакансій у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.
Але, продовжують дослідники, перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Так, третина (34%) від усіх вакансій — у Києві та області. По 9% — на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — в Харківській області.
“В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій”, — підкреслили у Work.ua.
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Водночас ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади:
- ветеринарний лікар (+36% до січня),
- інженер дронів (+30%),
- асистент стоматолога (+20%),
- розвідник (+19%),
- контент-спеціаліст (+17%),
- майстер з ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).
За які посади точиться найактивніша боротьба
Дослідження демонструє, висока конкуренція не вщухає в IT. Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.
Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.
Зазвичай це віддалені посади, за які точиться найзапекліша боротьба.
Натомість найменшу кількість відгуків мають роботодавці, які шукають фахівців:
- на бойові посади в Силах оборони: гранатометник, вогнеметник, навідник;
- з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог;
- робітничих професій: порізчик, свердлувальник.