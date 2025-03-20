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Ринок праці в Івано-Франківській та інших областях: на які вакансії найбільше відгукуються фахівці
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ринок праці в Івано-Франківській області: на які вакансії найбільше відгукуються фахівці

Автор: Олег Мамчур
20/03/2025 18:32
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У лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на чотири відсотки більше, ніж у січні. 

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Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua, пише Фіртка.

Як зазначають, найбільш помітно зросла кількість вакансій у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.

Але, продовжують дослідники, перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Так, третина (34%) від усіх вакансій — у Києві та області. По 9% — на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — в Харківській області.

“В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій”, — підкреслили у Work.ua.

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Водночас ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади:

  • ветеринарний лікар (+36% до січня),
  • інженер дронів (+30%),
  • асистент стоматолога (+20%),
  • розвідник (+19%),
  • контент-спеціаліст (+17%),
  • майстер з ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).

За які посади точиться найактивніша боротьба

Дослідження демонструє, висока конкуренція не вщухає в IT. Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.

Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.

Зазвичай це віддалені посади, за які точиться найзапекліша боротьба.

Натомість найменшу кількість відгуків мають роботодавці, які шукають фахівців:

  • на бойові посади в Силах оборони: гранатометник, вогнеметник, навідник;
  • з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог;
  • робітничих професій: порізчик, свердлувальник.