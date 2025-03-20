У міграційній службі Івано-Франківщини змінюється порядок оплати за адмінпослуги

У міграційній службі Івано-Франківської області тимчасово змінюється порядок оплати за адміністративні послуги.

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Пише Правда.іф з посиланням на Міграційну службу Івано-Франківської області

У зв’язку з заходами з ліквідації, в Управлінні Державної міграційної служби Івано-Франківської області тимчасово змінено порядок оплати адміністративних послуг.

У відомстві підкреслили, що незважаючи на організаційні зміни, всі послуги з оформлення закордонних паспортів, паспортів громадянина України та посвідок на проживання надаються у звичному режимі в найближчих територіальних підрозділах міграційної служби.

Тимчасові незручності стосуються виключно способу оплати послуг.

Відтепер:

Оплату неможливо здійснити через термінали у підрозділах.

Електронний сервіс «Онлайн-оплата послуг» на сайті ДМС працює з обмеженнями.

Як оплатити послуги?

Сплатити за послуги потрібно заздалегідь у будь-якому банку.

Квитанція в паперовому вигляді є обов’язковою для отримання послуги.

Реквізити для оплати доступні у відділеннях банків або на сайті ДМС України у сервісі «Платіжні реквізити».

Також продовжує працювати електронна черга — запис доступний на сайті ДМС України. У разі відсутності попереднього запису, оформлення документів можливе у порядку «живої» черги — головне мати квитанцію про оплату.

У ДМС запевняють: такий порядок є тимчасовим і діятиме до повноцінного запуску нового територіального органу — Західного міжрегіонального управління. Про всі зміни громадян інформуватимуть оперативно через офіційні канали.