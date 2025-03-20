Ірина Столярик залишила посаду начальника податкової служби в Івано-Франківській області

Начальник Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Ірина Столярик, яка очолювала податкову службу з 18 квітня 2014 року, провела останню робочу нараду та звернулася до колег та платників податків з теплими словами подяки за роки плідної співпраці.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області

Вона підкреслила, що робота в податковій системі вимагала великої відданості, професіоналізму та командної підтримки, і саме завдяки всім учасникам цього процесу було досягнуто значних результатів.

«Особлива подяка Вам, шановні платники податків, за вашу відповідальність, сумлінне виконання своїх податкових обов’язків, вашу високу патріотичну свідомість щодо сплати податків. Без нашої співпраці ця робота була б неможливою, і ваш внесок у розвиток нашої держави – неоціненний, – зазначила Ірина Столярик та додала, – також хочу подякувати усім своїм колегам за підтримку та командну роботу, завдяки цьому ми разом досягали важливих результатів. Ваша відданість справі та професіоналізм стали основою наших досягнень”.

Сьогодні, коли Ірина Столярик виходить на заслужений відпочинок, вона залишає посаду з відчуттям гордості за досягнуте та впевненістю, що подальший розвиток податкової системи та служби буде продовжуватися на найвищому рівні.