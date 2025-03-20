“Мінувальник” франківського ТРЦ “Велес” виявився також крадієм

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який раніше повідомив про замінування торгово-розважального центру «Велес». Нині його звинувачують також у крадіжці велосипеда.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Так, 16 березня Івано-Франківський міський суд постановив взяти чоловіка під варту з правом внесення застави.

Як зазначається в ухвалі, 6 березня підозрюваний викрав велосипед марки Romet Rambler Fit, залишений біля аптеки на вулиці Мазепи. А вже 14 березня він зателефонував на спецлінію “102” і повідомив про фейкове замінування ТРЦ “Велес”. Через його дії довелося евакуювати людей з торгового центру, а на місце події виїхали вибухотехніки та кінологи. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

15 березня чоловіку офіційно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Суд задовольнив клопотання прокуратури та ухвалив взяти підозрюваного під варту строком на 60 днів. Альтернативний запобіжний захід – застава у розмірі 90 840 гривень. У разі її внесення чоловік повинен дотримуватися низки обмежень, зокрема не залишати місто та не контактувати зі свідками.

Підозрюваний пояснив свої дії тим, що має проблеми зі здоров’ям та раніше лікувався у психоневрологічному диспансері. Його адвокат просив суд застосувати домашній арешт, проте суддя визнав цей запобіжний захід недостатнім.