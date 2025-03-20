У Франківську оголосили підозру підлітку за вчинення теракту 11 березня

В Івано-Франківську 15-річному підлітку оголосили підозру у теракті біля залізничного вокзалу 11 березня, внаслідок якого він отримав важкі поранення, а його спільник загинув.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Служби безпеки України в Івано-Франківській області Марія Римар.

З її слів, неповнолітньому оголосили підозру за ч. 2 ст. 258 — терористичний акт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з можливістю конфіскації майна. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція встановили, що теракт організували російські спецслужби.

Вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків, які переносили вибухівку. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув, а 15-річний отримав тяжкі поранення. Також постраждали дві випадкові перехожі.

До теми:

Стало відомо, що причетні до вибуху у Франківську підлітки – з благополучних сімей

Називають дітей “одноразками”, бо знають, що їх підірвуть: у франківській СБУ розповіли, як росія вербує неповнолітніх на теракти