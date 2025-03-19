Називають дітей “одноразками”, бо знають, що їх підірвуть: у франківській СБУ розповіли, як росія вербує неповнолітніх на теракти

росіяни свідомо вербують дітей до терористичної діяльності в Україні. Бо знають, що ті легше піддаються обману та спокусі швидкого заробітку. Однак найчастіше співпраця з окупантами завершується смертю і каліцтвом неповнолітніх агентів.

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Про це йшлося 18 березня під час наради щодо безпекової ситуації в області з правоохоронними органами та освітянами в Івано-Франківській ОВА, пише Галка.

За словами представниці СБУ в Івано-Франківській області Марії Римар, від початку повномасштабного вторгнення російські спецслужби активно змістили увагу на залучення підлітків до диверсійної діяльності. Спершу це були підпали, потім – використання вибухових пристроїв.

«У більшості випадків – у шести з восьми – підлітки загинули разом із вибухівкою, тому що росіяни дистанційно підривали їх», – пояснює Марія Римар.

Найчастіше вербування відбувається через Telegram. Від дитини не вимагається вступати в закриті групи чи підпільні спільноти:

«Вони заходять один на один. Телеграм – вразливий месенджер. Російські спецслужби легко зламують його, і навіть двофакторна автентифікація не захищає від злому», – зазначає Римар.

Вона навела приклад спілкування неповнолітного іванофранківця з вербувальником:

Спочатку – легкі завдання: сфотографувати об’єкт, залишити мітку на карті. Потім – розмістити «закладку», підпалити авто, а далі – перейти до вибухових пристроїв, пояснює вона.

«Вербувальник – хороший психолог. Він встановлює дружні зв’язки, може навіть привітати дитину з днем народження: «Здоров’я, щастя, фарту тобі у всьому». Дитина відчуває себе важливою», – додає Римар.

Коли підлітка втягнули у злочинну діяльність, контроль за ним зі сторони вербувальників посилюється:

Вимагається встановлення програм батьківського контролю – вербувальник отримує доступ до камери, мікрофона, локації дитини.

Зняття компромату – хакери викрадають особисті переписки, фото, відео, які потім використовують для шантажу.

Маніпуляція страхом – якщо дитина хоче вийти з гри, її лякають поліцією або погрожують родині.

«Між собою вони називають дітей «одноразками»… Тому що підривають їх дистанційно, коли вони несуть вибухівку. Щоб не дати можливості передумати, щоб замести сліди, щоб не платити», – пояснює Римар.

Фахівці зібрали рекомендації для батьків та вчителів, які повинні звертати увагу на зміни у поведінці:

Різка замкнутість або, навпаки, піднесений настрій.

Агресія, тривожність, постійне приховування телефону.

Незрозумілі гроші, дорогі речі, другий телефон.

Встановлення незвичних додатків: AirDroid, X-tracker, Timemark.

«Якщо у вашої дитини з’явився другий телефон – зверніть увагу. Телефон із паролем, а всередині ще одна програма паролів на всі додатки – це тривожний сигнал… Якщо дитина потрапила у небезпеку, негайно звертайтеся до СБУ або поліції. «Не чекайте 10 днів – тоді вже пізно», – підкреслює Марія Римар.

Також діє Telegram-бот СБУ, куди можна повідомити про підозрілі контакти.

«Якщо дитині хочеться грати у шпигунів, нехай грає за свою державу проти держави-ворога», – резюмує Римар.

Правоохоронці встановили, що 15-річний та 17-річний юнаки готували теракти на замовлення російських спецслужб.

Підлітки навчалися в місцевих коледжах і погодились на “роботу”, знайдену в Telegram. Вербувальники обіцяли їм 1700 доларів за виготовлення та розміщення вибухових пристроїв у визначених місцях міста.