Адміністрація Трампа оприлюднила засекречені документи про вбивство Кеннеді

Адміністрація Дональда Трампа у вівторок, 18 березня, опублікувала тисячі сторінок документів, пов’язаних із вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді, якого застрелили в Далласі у 1963 році.

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Про це повідомляє The Guardian.

«Люди чекали цього десятиліттями», — заявив Трамп напередодні під час візиту до Центру Кеннеді. За його словами, документи були зібрані командою під керівництвом директора національної розвідки Тулсі Габбард.

У розсекречених матеріалах є документи з грифом «секретно», серед яких — стенограма інтерв’ю співробітника ЦРУ щодо суперечностей у даних про шлюби між американцями та громадянками СРСР. Також містяться посилання на теорії змови, які припускали, що Лі Харві Освальд повернувся з СРСР із наміром убити Кеннеді.

Матеріали Міністерства оборони США за 1963 рік описують холодну війну та політику США щодо Латинської Америки. Документи вказують, що Фідель Кастро, ймовірно, не хотів відкритого військового конфлікту зі США, але міг посилити підтримку комуністичних рухів у регіоні.