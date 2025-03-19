Стало відомо, що причетні до вибуху у Франківську підлітки – з благополучних сімей

Правоохоронці висунули підозру 15-річному хлопцю, який вижив після вибуху в Івано-Франківську, але поки що не вдалося його допитати.

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Пише Правда.іф з посиланням на КУРС.

Про це в ефірі ОТБ «Галичина» розповів начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Степан Чігур.

«Він розуміє, але розмовної мови в нього немає наразі. Ми повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але наразі допит відклали на декілька днів», – пояснив Чігур.

Неповнолітньому інкримінують пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258) та незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 263-1). Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також правоохоронці ще не опитали рідних хлопців, причетних до теракту.

«В одній родині був похорон, трагедія… Зрозуміло, що десь з етичної точки зору не варто було проводити допити. А батько того, хто в лікарні, постійно біля дитини. Думаю, що батьки навряд чи знали (про підготовку вибухів. – КУРС), – сказав Степан Чігур.

За його словами, підлітки, причетні до теракту, з благополучних сімей.

«Тобто там не було якихось сильних потреб у коштах. Діти навчалися, були студентами професійно-технічних навчальних закладів. Один – на першому, другий – на другому курсі. З того, що зараз ми зібрали якусь інформацію, проблем не було. Але все ж таки бачимо, що діти спокусилися на якийсь заробіток. Інакше пояснення немає, чому так відбулося», – вважає прокурор.

Також Степан Чігур спростував інформацію щодо причетності до теракту дівчат-підлітків.

Речниця УСБУ в Івано-Франківській області Марія Римар зазначила, що замовники не повідомили виконавцям кінцевої мети злочину.

«Наскільки ми розуміємо, цим виконавцям завдання вчинити вибух не ставилося. Вони несли вибухівку для того, щоб залишити в певному обумовленому місці. Їх підірвали, щоб збільшити кількість жертв, вчинити теракт, для того, щоб замести сліди злочину разом з усім, що там було, телефонами, скажімо, і для того, щоб не заплатити обіцяні гроші за так звану роботу», – розповіла Римар.

Також, за її словами, вербувальники хотіли дестабілізувати в цілому ситуацію в тиловому Івано-Франківську.

Як повідомила начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП Алла Бойчук, після теракту 11 березня в Івано-Франківську збільшилася кількість повідомлень і про замінювання, і про підозрілі предмети в громадських місцях.

«На ці всі повідомлення адекватно реагують наші спецслужби і обстежують кожен такий предмет», – запевнила Алла Бойчук.