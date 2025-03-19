Дружина полеглого бійця з Франківщини передала 100 тисяч гривень на дрони для “Едельвейсів”

Світлана Чуфус, дружина загиблого військовослужбовця з Івано-Франківщини Романа Чуфуса, пожертвувала 100 тисяч гривень на дрони для взводу “Аркан” 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

Військові записали відеозвернення з подякою за донат.

“Хочу висловити подяку від взводу безпілотних авіаційних комплексів 108 окремого гірсько-штурмового батальйону Світлані Чуфус за надані гроші для нашого підрозділу, для наших “пташок”, які нищать ворога. Вона передала 100 тисяч гривень. Це — дружина нашого воїна, козака, справжнього патріота, який, на жаль, загинув. Від командира і від всього особового складу “Аркану” хочемо передати подяку”, — звернувся військовослужбовець Ігор Гоцан.

Військовослужбовці додали, що помстяться за побратима, а на відео продемонстрували, як нищать безпілотниками російських військових.

Що відомо про бійця Романа Чуфуса

Старший солдат Роман Чуфус народився у селі Старуня у 1978 році.

7 січня 2024 року поблизу села Роботине Запорізької області у складі евакуаційної групи військовослужбовець намагався допомогти пораненим побратимам. Проте їхня група потрапила під мінометний обстріл. Наступного дня його оголосили зниклим безвісти, проте згодом стало відомо, що Роман Чуфус загинув, рятуючи інших.